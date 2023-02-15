【異動股】 獲麥格理轉軚看好 料業務持續好轉 旺旺股價反彈逾6%

中國旺旺（00151）獲麥格理轉軚看好，將其投資評級由「跑輸大市」一舉調升至「跑贏大市」，目標價亦由4.3元大幅上調44.1%至6.2元。股價隨即抽高，一度高見5.13元，最多升6.4%，收報5.12元，仍大升6.2%，成交額1.2億元。

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麥格理發表研究報告指，旺旺的銷售自1月中旬以來錄得強勁復甦，單是農曆新年後庫存已降至只得15天，加上去年11月加價，料業務將會持續改善。該行預計，旺旺2023下半財年的利潤率穩定，並在2024財年得到改善。該行將旺旺2023財年的淨利潤預測下調6.6%，以考慮到因疫情而發生中斷，但由於較低的成本通脹，2024財年淨利潤將會改善，故2024及2025財年淨利潤預測分別上升5.5%及10.5%。

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記者：郭秀慧