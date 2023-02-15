【內房危機】 碧桂園山東合作項目現糾紛 被爆曾被凍結7,200萬人幣財產 股價跌逾5%

據內媒報道，碧桂園（02007）於去年10月與合作公司發生合同糾紛，集團及子公司遭法院凍結共7,200萬元人民幣的資產。雖然碧桂園其後澄清，已與合作公司達成和解，相關資金已完成解凍，但股價未止跌，收報2.53元，接近全日最低位，跌5.6%，成交額5.8億元。

同場加映﹕【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

據內媒報道，近日，日照市金杉置業與山東碧桂園房地產開發、碧桂園地產集團合夥合同糾紛一審裁定書公開。文書顯示，申請人日照市金杉置業有限公司於去年10月向法院申請財產保全，請求網絡查詢並凍結對方名下銀行存款7,200萬元人民幣或查封同等價值的其他財產，而法院審查認為，該申請符合法律規定，裁定執行。

【ChatGPT熱潮】 美團王慧文自資5,000萬美元 成立科技公司請人才 揚言打造中國OpenAI【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

碧桂園表示，後續公司已與金杉置業達成和解，且於去年11月25日簽訂股權退出合同，並完成工商變更；合作方已同步向法院遞交撤訴申請，相關資金已完成解凍。

同場加映﹕【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧