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【旅遊資訊】泰國6月1日起對外國旅客徵收70元入境稅 水陸兩路旅客費用減半

理財智慧 22:12 2023/02/15

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泰國政府在周二（14日）宣布，將在6月1日起向外國旅客收取入境費，屆時經航班入境外國旅客會被徵收300泰銖（約70元），而水陸兩路入境的旅客費用則會減半（約35元）。

【安踏體育 2020】 安踏轉倉動作引發配股或減持憂慮 股價一度大跌近8% 兩大行料與設立慈善基金有關【下一頁

【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
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據了解該建議由泰國國家旅遊政策委員會提出，總理辦公室副發言人Trisulee Traisoranakun表示，收取入境費將有助政府成立基金幫助改善泰國旅遊業，如發展及維護景點﹑市場宣傳及外國旅客保險等，他表示全球約有40個國家及地區向外國旅客收取入費，泰國是當中首國把資金用回在旅遊業發展上。儘管外國旅客需要支付入境費，但持有外交簽證﹑勞工部發出工作簽證﹑過境旅客及兩歲幼童一律獲豁免。

【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

目前有不少國家都有收取類似費用的入境政策，日本、馬來西亞和印尼等亦是其中之一，而泰國在多年前已經計畫開徵觀光入境費，但因新冠肺炎疫情而推遲

【1月數據】國泰1月客運量破100萬 按年增長逾40倍【下一頁

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撰文：鄭日棱

 

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