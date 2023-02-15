【旅遊資訊】泰國6月1日起對外國旅客徵收70元入境稅 水陸兩路旅客費用減半

泰國政府在周二（14日）宣布，將在6月1日起向外國旅客收取入境費，屆時經航班入境外國旅客會被徵收300泰銖（約70元），而水陸兩路入境的旅客費用則會減半（約35元）。

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據了解該建議由泰國國家旅遊政策委員會提出，總理辦公室副發言人Trisulee Traisoranakun表示，收取入境費將有助政府成立基金幫助改善泰國旅遊業，如發展及維護景點﹑市場宣傳及外國旅客保險等，他表示全球約有40個國家及地區向外國旅客收取入費，泰國是當中首國把資金用回在旅遊業發展上。儘管外國旅客需要支付入境費，但持有外交簽證﹑勞工部發出工作簽證﹑過境旅客及兩歲幼童一律獲豁免。

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目前有不少國家都有收取類似費用的入境政策，日本、馬來西亞和印尼等亦是其中之一，而泰國在多年前已經計畫開徵觀光入境費，但因新冠肺炎疫情而推遲

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撰文：鄭日棱