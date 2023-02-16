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【AI應用】AI駕駛F-16戰鬥機　成功試飛17小時

科技 13:05 2023/02/16

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美軍訓練飛機「VISTA X-62」近日以AI駕駛超過17個小時，是首次AI自行操作一架戰術飛機。

人工智能（AI）應用範圍已拓展至戰鬥機。美國五角大廈近日宣布，由國防高等研究計畫署（DARPA）開發的新型AI系統，近日已進行首次操縱F-16戰機飛行實驗，成功試飛了17個小時。

【AI應用】BuzzFeed引入AI生成內容　首個測試項目登場

【ChatGPT AI】Microsoft預告Bing整合ChatGPT AI部署　快將推出流動版體驗

據全球最大國防製造商洛歇·馬丁（Lockheed Martin）指，美軍訓練飛機「VISTA X-62」近日以AI駕駛超過17個小時，是首次AI自行操作一架戰術飛機。美國空軍試飛員學校研究總監M. Christopher Cotting表示， VISTA能夠將AI和無人飛行器結合，加速研發無人駕駛的進度，並為飛行員提供各種戰術訓練。

DARPA另強調，此計畫並非完全取代人類駕駛員，而是希望結合AI，讓飛行員可更專注於戰鬥管理任務，以及判斷戰爭形勢。

【AI搵答案】不法分子曾利用ChatGPT　製作釣魚郵件內容

責任編輯：曾曉汶

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