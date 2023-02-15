  • 17°C
香港時間 : 2023215日 (週三) 18:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安踏體育 2020】 安踏轉倉動作引發配股或減持憂慮 股價一度大跌近8% 兩大行料與設立慈善基金有關

股樓投資 18:13 2023/02/15

分享：

分享：

安踏體育（02020）股東將8,450萬股轉入香港中央結算系統（CCASS），惹市場揣測公司配股或有股東減持，拖累股價今早（15日）一度跌7.9%，低見101.9元，其後跌勢迅速收窄，收報106.7元，跌3.6%，成交額16.9億元。

同場加映﹕【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

據聯交所數據資料顯示，安踏體育股東將8,450萬股轉入CCASS，在系統流通的股份總數佔公司已發行股份/權證/單位總數比例升至50.5%，較上周六（11日）的47.39%上升3.11個百分點。由於上周領展房產基金（00823）宣布「世紀供股」，難免引發市場疑慮，安踏或有減持或配股動作。

【領展供股】 領展「世紀供股」 有大行一舉下調評級至「跑輸大市」 股價一度大跌逾16%【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

不過，花旗及大和均認為，是次轉倉動作，是與安踏設立慈善基金有關。花旗發表研究報告指，聯交所數據顯示，相信是大股東兼主席丁世忠早前承諾設立慈善基金的相關程序，繼續予其「買入」投資評級。

同場加映﹕【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

另外，大和研究報告指，據該行核查發現，相關股份變動是主席及其家人基金會的慈善捐贈，用以支持中國社區發展、扶貧、促進教育等慈善活動，預期事件並未對公司基本面產生影響。該行指出，雖然基金會最終可能會在市場上出售相關股份以取得資金，從而令市場上流通股份增加，但相信影響有限，此舉亦應被視作公司積極發展ESG，因此維持「買入」投資評級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 大行報告 ESG 慈善基金 減持 慈善活動 買入 安踏體育（02020） 配股 供股

上一篇文章

【券商點睇】去庫存成效彰 料小米上季主營業務穩定向上

下一篇文章

天鑽兩房議價後765萬售　4年帳蝕約62萬離場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【企業搶人才】UNIQLO及GU香港員工再獲加人工 辦公室及前線店舖員工加幅最高達24% 大學畢業生起薪點上調至$25500
【企業搶人才】UNIQLO及GU香港員工再獲加人工 辦公室及前線店舖員工加幅最高達24% 大學畢業生起薪點上調至$25500
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【職場資訊】「電子病假紙」3月6日推出 增兩大功能
【職場資訊】「電子病假紙」3月6日推出 增兩大功能
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款