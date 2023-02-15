【安踏體育 2020】 安踏轉倉動作引發配股或減持憂慮 股價一度大跌近8% 兩大行料與設立慈善基金有關

安踏體育（02020）股東將8,450萬股轉入香港中央結算系統（CCASS），惹市場揣測公司配股或有股東減持，拖累股價今早（15日）一度跌7.9%，低見101.9元，其後跌勢迅速收窄，收報106.7元，跌3.6%，成交額16.9億元。

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據聯交所數據資料顯示，安踏體育股東將8,450萬股轉入CCASS，在系統流通的股份總數佔公司已發行股份/權證/單位總數比例升至50.5%，較上周六（11日）的47.39%上升3.11個百分點。由於上周領展房產基金（00823）宣布「世紀供股」，難免引發市場疑慮，安踏或有減持或配股動作。

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不過，花旗及大和均認為，是次轉倉動作，是與安踏設立慈善基金有關。花旗發表研究報告指，聯交所數據顯示，相信是大股東兼主席丁世忠早前承諾設立慈善基金的相關程序，繼續予其「買入」投資評級。

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另外，大和研究報告指，據該行核查發現，相關股份變動是主席及其家人基金會的慈善捐贈，用以支持中國社區發展、扶貧、促進教育等慈善活動，預期事件並未對公司基本面產生影響。該行指出，雖然基金會最終可能會在市場上出售相關股份以取得資金，從而令市場上流通股份增加，但相信影響有限，此舉亦應被視作公司積極發展ESG，因此維持「買入」投資評級。

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記者：郭秀慧