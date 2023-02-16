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泰國少年足球隊困洞穴事件 隊長赴英踢波不幸離世

環球社會熱點 08:05 2023/02/16

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12位泰國少年足球隊成員2018年6月，被困泰北洞穴18天後奇跡獲救，更獲改編為電影。足球隊隊長其後獲獎學金到英國深造踢波，早前卻因不幸撞傷頭部離世，年僅17歲。

泰國徵收外國旅客70元入境費 6月1日起生效 【下一頁】

少年足球隊「野豬隊」當年跟隨教練到泰北「睡美人洞」探險，季候風令睡美人洞突遭暴雨灌入，一行人受困於洞穴內。

    點擊圖片放大
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全球各地救援隊和義工奮力合作下，「野豬隊」全員於18天後獲救。隊長敦帕奇（Duangpetch Promthep）獲救時雖然十分瘦弱，仍向負責援救的潛水員展露燦爛笑容。

敦帕奇去年底獲獎學金，遠赴英國萊斯特（Leicester）就讀足球學校Brooke House College Football Academy。

他抵英後在社交媒體積極分享留學生活，包括與朋友一起踢足球，又與朋友參觀倫敦橋等著名景點，生活愉快充實。

泰國防疫急轉彎 取消旅客出示兩針疫苗接種證明要求 【下一頁】

不過英國廣播公司（BBC）周三（15日）引述一名泰國僧侶的消息指，敦帕奇因撞傷頭部，已於英國離世。

據悉，他所就讀的Brooke House College Football Academy仍未回應事件。

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責任編輯：鄭錦玲

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