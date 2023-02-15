▲ 【虛擬資產】BC科技夥拍鄭志剛旗下裕承科金 提供受監管數字資產解決方案、明言面向機構和散戶

BC科技 （00863） 公布，旗下數字資產交易平台OSL Digital Securities與鄭志剛控股的裕承科金 （00279） 達成戰略合作協議，雙方將共同建立端到端的數字資產金融服務生態系統，向香港市場提供受監管的解決方案，包括發行資產支持的證券型代幣、現貨和衍生品的二級市場交易，和托管服務。

BC科技表示，是次合作需要獲得相關監管機構批准。OSL於2020年底獲證監會批出1號（證券交易）和7號（自動化交易服務）牌照，為首家獲得證監會發牌監管的虛擬資產交易平台。

隨港府去年提出虛擬資產政策宣言，擬擴大散戶可參與範圍。BC科技明言，雙方合作是響應港府願景，協助機構和零售投資者參與全球數字資產市場。

鄭志剛2021年入主前身為「民眾金融」的裕承科金，最新持股達75%，並向公司借出可轉換成新股的4000萬元貸款，換算後持有公司總權益達88.3%。

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