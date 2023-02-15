▲ 【人民幣】中銀香港推「RMB One」優惠 3月底前經自動化渠道買賣A股佣金只需1元人民幣

因應內地與香港全面通關，中銀香港推出涵蓋人民幣定期存款、兌換、證券、基金、人壽保險服務的「RMB One」優惠，即日至3月31日，客戶經自動化渠道買賣交易中國A股只需1元人民幣經紀佣金，經電子渠道認購人民幣基金亦可享1元認購費優惠。

保險服務方面，中銀香港指，客戶成功投保中銀人壽目標三年網上儲蓄保險計劃（人民幣）可享6%首年保費折扣優惠，而首111位合資格客戶投保該計劃，亦可享1,000元BoC Pay電子現金禮券。此外，中銀香港客戶設立七天特優人民幣定期存款可享高達11%年利率，以及經手機銀行兌換外幣享高達2,100元獎賞。

個人客戶兌換人民幣的筆數按年大增45%

中銀香港個人數字金融產品部副總經理張穎思表示，隨金融市場互聯互通進一步完善，客戶對人民幣資產的需求持續上升，截至去年12月底，中銀香港全年人民幣存款錄得增長，個人客戶兌換人民幣的筆數按年大增45%，中銀香港特別推出多元化「RMB One」優惠組合，滿足客戶對跨境人民幣使用的需求，同時協助客戶捕捉人民幣投資機遇。

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編輯：陳韻妍