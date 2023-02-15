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馬斯克或年底任命Twitter新CEO 發文暗示已有人選？

環球社會熱點 17:26 2023/02/15

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美國富豪馬斯克（Elon Musk）近日表示，可能在年底任命社交平台Twitter的新行政總裁。同時，他亦在Twitter發文，戲稱新CEO正是愛犬Floki。另外，馬斯克亦被指要求工程師推高自己帖文的接觸率。

馬斯克傳有意收購曼聯 報價料最少逾400億 【下一頁】

馬斯克周三（15日）視像現身杜拜舉行的世界政府高峰會（World Government Summit）時表示，現時需要穩定Twitter，讓公司確保財政健康，而且有明確產品路線圖。他預計年底會是最好時機，公布Twitter的新CEO人選。

馬斯克同日在Twitter發文，宣稱Floki將是Twitter CEO，更大讚愛犬好過其他人選，不止對「精於」數字，而且個人風格十足。

    點擊圖片放大
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    +3

Twitter部分用戶無法發文 被指超出每日發帖上限 【下一頁】

另外，外國網上新聞平台Platformer報稱，馬斯克堂兄弟James周一（13日）凌晨曾要求Twitter工程師加班，修改平台演算法，優先推高馬斯克帖文接觸率。

馬斯克被指曾因不滿工程師，把自己上周關於超級碗的帖文接觸率不及美國總統拜登（Joe Biden）歸咎於人氣下滑，一怒之下開除對方。

據悉，在解僱威脅下，臨時組成的工程師團隊打造新演算法，確保馬斯克的發文更能觸及全體Twitter用戶。有指馬斯克的帖文獲繞過Twitter的過濾系統，人為提高接觸度1000倍。

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責任編輯：吳漢培

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