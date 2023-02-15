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【IKEA新品】IKEA推室內空氣質素感應器　偵測2.5微米微粒及氣體污染物

科技 18:30 2023/02/15

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IKEA宣布推出室內空氣質素感應器，用作偵測家中微粒及污染物。

瑞典家具品牌宜家家居（IKEA）近年積極打進家居衞生市場，繼早前推出空氣清新機後，近日IKEA再宣布推出室內空氣質素感應器，用作偵測家中微粒及污染物。IKEA表示，預計相關產品將於4月上架。

【新HomePod】第2代HomePod內置室內空間感測功能　實時測量低音響應＋調節聲音

【解封隱藏功能】HomePod mini氣溫及濕度感測功能　更新HomePod 16.3後解封

最新亮相的IKEA Vindstyrka室內空氣質素感應器，除了可偵測室內溫度及濕度外，也可偵測到細至2.5微米的微塵和污染物。這款感應器也可連接到IKEA的智能家居平台，用家可透過應用程式掌握數據，也可以啟用自動化操作，例如空氣污染指數到達危險水平，Starkvind空氣清新機就會自動開啟。 

IKEA預計，產品將於4月上架，惟目前仍未透露價錢。

【CES 2023】智能家居升級　三星、LG新裝置互動便利生活

責任編輯：曾曉汶

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
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