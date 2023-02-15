【IKEA新品】IKEA推室內空氣質素感應器　偵測2.5微米微粒及氣體污染物

▲ IKEA宣布推出室內空氣質素感應器，用作偵測家中微粒及污染物。

瑞典家具品牌宜家家居（IKEA）近年積極打進家居衞生市場，繼早前推出空氣清新機後，近日IKEA再宣布推出室內空氣質素感應器，用作偵測家中微粒及污染物。IKEA表示，預計相關產品將於4月上架。

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最新亮相的IKEA Vindstyrka室內空氣質素感應器，除了可偵測室內溫度及濕度外，也可偵測到細至2.5微米的微塵和污染物。這款感應器也可連接到IKEA的智能家居平台，用家可透過應用程式掌握數據，也可以啟用自動化操作，例如空氣污染指數到達危險水平，Starkvind空氣清新機就會自動開啟。

IKEA預計，產品將於4月上架，惟目前仍未透露價錢。

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責任編輯：曾曉汶

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