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【冷凍鏈物流】順豐香港推「本地冷運配送服務」　凍肉、香檳「一鍵到家」

商業 17:12 2023/02/15

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順豐速運（香港）有限公司（順豐）宣布推出全新「本地冷運配送服務」，為客戶提供派送上門及自取服務，憑藉強大配送能力及資源網絡，客戶可在約100個順豐香港自營網點取件，自取客戶可獲免費保溫袋，令取件更便利。配送服務覆蓋3大溫區，包括：急凍、冰鮮及恆溫。

【中小企ESG】中小企歎投資ESG「缺資金、缺人才、缺支援」　陳百里：政府全力支援

隨著市場對冷鏈服務需求殷切，作爲快遞物流綜合服務商，順豐香港推出「本地冷運配送服務」，包括「溫控配送」及「酒類溫控」兩項服務，涵蓋急凍（攝氏-18至-15度）、冰鮮（攝氏0至4度）及恆溫（攝氏17至22度）3個溫區。

「溫控配送」服務可按客戶需要配送凍肉、急凍食品及水果等，根據托寄物尺寸及派送方式收費；至於「酒類溫控」服務，則可為客戶配送清酒、啤酒、香檳、果酒及氣泡酒等，按瓶數及派件方式收費。

服務現階段率先開放予商業客戶使用，適用於推廣B2B及B2C產品，以配合客戶各種業務需求。為確保服務質素，順豐香港採用自營物流車隊，按托寄物所需的溫度作特別處理，設有各溫區間隔，使產品在適當溫度下運送。

順豐香港首席市場官何慧兒表示：「隨著全球化和電子商貿的急速發展，市場對冷凍鏈物流需求日漸增加。順豐香港憑藉強大的配送能力及資源網絡，推出全新的『本地冷運配送服務』，提供優質高效的冷運配送，讓客戶得到快捷便利的收寄體驗。」

責任編輯：楊嘉軒

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