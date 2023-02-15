▲ 【業績│房託】陽光房地產中期每基金單位分派減少9.8%至11仙、現價股息率6.86厘 寫字樓及商場出租率再降

陽光房地產投資信託 （00435） 截至去年底止中期可分派收入下跌8.7%至1.98億元，每基金單位分派減少9.8%至11仙，派息比率下降0.5個百分點至93.7%。以周三收市價3.47元計，現價股息率約6.86厘。

陽光房託上半財年盈轉虧，除稅後虧損2.74億元，期內收益減少3.9%至3.89億元，物業收入淨額減4.9%至3.08億元。

寫字樓物業續租租金跌4.5%

寫字樓物業續租租金平均下跌4.5%，跌幅較前一半年收窄，現行租金較6個月前下降1.1%至每平方呎34.7元，租金率下降2.6個百分點跌至92.2%。雖然大新金融中心於去年底的租用率僅88.5%，但其物業收入淨額按年輕微下降0.9%至8690萬元。

上半財年利息支出升26%

零售物業方面，續租租金下跌4.8%，跌幅較前一半年收窄，現行租金較6個月前下降0.7%至每平方呎67.1元，租用率降1.4個百分點至93.1%。新都城一期物業物業收入淨額按年下降8.2%至6180萬元，租用率僅91.9%，因正在進行的翻新工程，以及部分銀行租戶於2022年第二及第三季遷離導致租金收入真空期。

由於較高的利率環境，陽光房託上半財年利息支出按年上升25.7%至5860萬元。陽光房託今年1月初收購西九匯，收購預期於2023年4月完成，預計資產負債比率將由23.9%增至約26.4%。

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編輯：陳韻妍