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黑莉角逐2024美國大選 被揭曾稱各州有權脫離聯邦

環球政治 17:13 2023/02/15

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前美國駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley）宣布，會角逐2024美國總統大選，與前總統特朗普（Donald Trump）爭奪黨内提名。不過一段影片流出，顯示黑莉早年提倡美國各州有權脫離聯邦獨立。

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51歲的黑莉為印度裔，2011年成為南卡羅來納州州長，並成功連任。她2017年辭任州長，獲時任總統特朗普任命為美國駐聯合國大使，但於2018年底辭職。

黑莉周二（14日）發影片公布角逐2024大選，為首名挑戰特朗普爭奪黨内提名的共和黨人。

片中黑莉指過去8次美國總統選舉，共和黨候選人有7次的普選得票率都低於對手，指上述情況必須改變。她指現任民主黨總統拜登（Joe Biden）的紀錄極差，華府多次使民眾失望，呼籲國家迎接新一代領袖。

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不過黑莉宣布參選不久後，匿名社交媒體帳戶發布一段影片。片中黑莉向一個支持聯邦制的團體表示，她認為根據美國《憲法》，各州都有權脫離聯邦獨立，但她認為南卡羅來納州不可能再次脫離聯邦。

Patriot Takes指，這段影片是於2010年錄製。該年為南卡羅來納州脫離聯邦150周年，黑莉也於當年競選南卡州長。

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責任編輯：鄭錦玲

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