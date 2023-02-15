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【芯片大戰】ASML聲稱有中國前員工盜用芯片技術數據

股市 17:07 2023/02/15

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【芯片大戰】ASML聲稱有中國前員工盜用芯片技術數據

荷蘭半導體光刻機廠商ASML（美：ASML）披露，有一名中國前員工盜取其專有技術，最新已向當局報告數據外洩事件，並啟動全面內部調查和採取補救措施。ASML在最新年報披露有關事件，未有詳細交代該名前員工盜取的技術是否與芯片刻機技術相關，但強調事件對公司業務沒有重大影響。

ASML於一年前也曾指控一家總部在北京的公司可能竊取其商業機密。

華府去年收緊限制中國購置或使用芯片製造技術，近期傳出擁有半導體供應鏈關鍵流程的日本、荷蘭，即將與美國達成協議。

在美國收緊限制前，ASML已無法向中國銷售能應用於7納米以下製程的極紫外光（EUV）光刻機，其行政總裁Peter Wennink曾警告說，如果不能從西方購買，中國最終將開發出本土的替代品。

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

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美股 科技戰 晶片 荷蘭 艾司摩爾（ASML，美：ASML）
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