天鑽兩房議價後765萬售　4年帳蝕約62萬離場

中原地產大埔逸瓏灣第二分行經理吳華彩表示，防疫政策放寬，中港兩地全面通關，二手交投氣氛明顯提升，大埔天鑽11座低層C單位，實用面積583平方呎，2房間隔，開價約840萬元，議價後以765萬元易手，平均實用呎價約13122元。

中原吳華彩表示，新買家為用家客，為住近家人，見屋苑樓齡較新，單位價錢合理，拍板入市單位自住之用。據了解，原業主於2019年以約827萬元購入單位，持貨4年轉售，帳面蝕讓約62萬元離場，單位期內貶值約7.5%。

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