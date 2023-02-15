  • 18°C
香港時間 : 2023215日 (週三) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

天鑽兩房議價後765萬售　4年帳蝕約62萬離場

股樓投資 17:21 2023/02/15

分享：

分享：

中原地產大埔逸瓏灣第二分行經理吳華彩表示，防疫政策放寬，中港兩地全面通關，二手交投氣氛明顯提升，大埔天鑽11座低層C單位，實用面積583平方呎，2房間隔，開價約840萬元，議價後以765萬元易手，平均實用呎價約13122元。

中原吳華彩表示，新買家為用家客，為住近家人，見屋苑樓齡較新，單位價錢合理，拍板入市單位自住之用。據了解，原業主於2019年以約827萬元購入單位，持貨4年轉售，帳面蝕讓約62萬元離場，單位期內貶值約7.5%。

延伸閲讀【多圖】KOKO ROSSO示位陪你睇 雪山木屋設計概念展簡約清新

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

同場加映【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

同場加映【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

錦豐園 荃灣 利嘉閣 二手市場 私人屋苑

下一篇文章

【旅客重臨】旅發局：1月份錄得約50萬人次旅客訪港 較去年12月大升3倍 「香港有禮」擴展至逾1500間商舖
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場資訊】「電子病假紙」3月6日推出 增兩大功能
【職場資訊】「電子病假紙」3月6日推出 增兩大功能
【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【企業搶人才】UNIQLO及GU香港員工再獲加人工 辦公室及前線店舖員工加幅最高達24% 大學畢業生起薪點上調至$25500
【企業搶人才】UNIQLO及GU香港員工再獲加人工 辦公室及前線店舖員工加幅最高達24% 大學畢業生起薪點上調至$25500
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款