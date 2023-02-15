錦豐園靚裝兩房449.8萬易手　3年辣稅鬆綁貨帳蝕65.2萬離場

利嘉閣地產黃偉樂表示，荃灣錦豐園1座中層A室的二手成交個案。實用面積約340平方呎，屬兩房間隔，附有全屋靚裝修，外望開揚山景。 原叫價約460萬元，由於同區500萬元以下屋苑放盤量稀有，故火速吸引買家洽購，議價後累減約10.2萬元，以449.8萬元成交，折合實用面積呎價約13,229元。

原業主2020年2月以515萬元購入，持貨3年辣稅鬆綁即轉手，轉手虧損約65.2萬元。

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