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【旅客重臨】旅發局：1月份錄得約50萬人次旅客訪港 較去年12月大升3倍 「香港有禮」擴展至逾1500間商舖

理財智慧 17:06 2023/02/15

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香港旅遊發展局（旅發局）公布，今年1月初步訪港旅客約 50 萬人次，是去年12月的3 倍，相比起疫情前、即 2019 年全年日均旅客數字恢復約一成。

【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

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【著數優惠】洋紫荊維港遊低至43折 送開蓬巴士遊 海上自助餐+360度欣賞維港夜景，詳見【下一頁

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旅客訪港目的除了以香港作為過夜停留的中途站﹑探親﹑商務等必要出行外，休閒旅客的比例亦錄得增長。
 

【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
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 隨着「Hello Hong Kong」（「你好，香港」）大型全球宣傳活動正式啟動，旅發局聯同全城商戶向旅客送出至少 100 萬份「香港有禮」—旅客消費優惠券，每份價值至少港幣 100 元。旅客除了可以憑券在指定酒吧﹑餐廳及酒店享用迎賓飲品外，即日（2 月 15 日）起更可以選擇在不同景點﹑零售及餐飲商戶、合共逾 1,500 間商舖直接使用消費優惠券，且不設最低消費額限制。

活動網站：https://www.discoverhongkong.com/tc/deals/hkgoodies.html

【企業搶人才】UNIQLO及GU香港員工再獲加人工  辦公室及前線店舖員工加幅最高達24% 大學畢業生起薪點上調至$25500，詳見【下一頁

旅客可親臨 5 間旅發局旅客諮詢中心，包括香園圍／蓮塘口岸、香港國際機場入境大堂、尖沙咀天星碼頭、廣深港高鐵香港段—西九龍站抵港大堂及港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓，領取「香港有禮」—旅客消費優惠券。同時，旅發局亦會陸續透過不同的旅遊網站及全球各地的旅行代理商，向訂購香港旅遊產品的旅客送上消費優惠券。

 

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責任編輯：陳詠妍

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