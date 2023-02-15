【電訊股】數碼通新任CEO劉若虹2.15履新　稱港5G發展潛力巨大、冀賦予用戶價值

▲ 【電訊股】數碼通新任CEO劉若虹2.15履新 稱港5G發展潛力巨大

數碼通 （00315） 宣布，執行董事及行政總裁劉若虹周三（15日）履新。劉若虹表示，很高興獲委任為SmarTone的行政總裁，並稱5G使世界更緊密連繫，但發展仍屬初期，認為公司仍有很大的空間和潛力，為消費者和企業客戶帶來更多好處及價值。

劉若虹提到，SmarTone在業界具領導地位，一向以服務及質素著稱，有信心會繼續開拓市場，隨著客戶需求重點發展。

未來發展策略方面，數碼通表示，在新任行政總裁的領導下，冀能在香港發展為智慧城市的過程中肩負重要角色，以配合國家「十四五」規劃，同時公司會致力在香港提供頂級數碼基建，協助香港成為國際創新科技中心。

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編輯：李哲毅