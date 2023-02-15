情人節甜蜜入市朗屏8號　情侶客694萬購兩房戶

美聯物業林振華表示，有買家選擇情人節入市，取意頭甜甜蜜蜜。元朗朗屏8號3座中層C室，實用面積493平方呎，採兩房戶設計，買家為外區上車客，有見近日成交加快，選擇情人甜蜜入市，雙方議價6萬元，以694萬元購入單位，折合實用呎價約14,077元。



原業主於2016年以559.4萬元購入物業，持貨逾6年，帳面獲利136.4萬元，期內物業升值24%。

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