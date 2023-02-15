【三星新機】Samsung Galaxy S23系列南韓預售紀錄　創下S系列之最

▲ 三星Galaxy S23系列從2月7日到13日在南韓的預購訂單，已達到109萬部。

三星（Samsung）全新旗艦手機Galaxy S23系列現已開放預售。而據三星消息指，目前Galaxy S23系列在南韓國內的預售量，已創下Galaxy S系列之最，超越前一代Galaxy S22系列手機在八日內107萬部的紀錄。

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據GSMArena報道，三星Galaxy S23系列從2月7日到13日在南韓的預購訂單，已達到109萬部，其中65萬部為Ultra版，佔60%；S23+佔17%，S23則佔23%。報道也提到，Ultra系列以黑色和綠色最受青睞。而Galaxy S23 Plus和Galaxy S23最受歡迎的顏色則是白色。

分析師指，Galaxy S23系列售價雖然比前幾代貴，但相機鏡頭和處理器等效能升級，對消費者來說仍相當吸引。

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責任編輯：曾曉汶

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