  • 18°C
香港時間 : 2023215日 (週三) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三星新機】Samsung Galaxy S23系列南韓預售紀錄　創下S系列之最

科技 17:01 2023/02/15

分享：

分享：

三星Galaxy S23系列從2月7日到13日在南韓的預購訂單，已達到109萬部。

三星（Samsung）全新旗艦手機Galaxy S23系列現已開放預售。而據三星消息指，目前Galaxy S23系列在南韓國內的預售量，已創下Galaxy S系列之最，超越前一代Galaxy S22系列手機在八日內107萬部的紀錄。

【三星新機】Samsung Galaxy S23系列2月24日登陸香港　售價$5,898起

【三星發布會】Samsung Galaxy S23系列正式亮相　夜攝功能再提升　售價約6,265元起（有片+多圖）

據GSMArena報道，三星Galaxy S23系列從2月7日到13日在南韓的預購訂單，已達到109萬部，其中65萬部為Ultra版，佔60%；S23+佔17%，S23則佔23%。報道也提到，Ultra系列以黑色和綠色最受青睞。而Galaxy S23 Plus和Galaxy S23最受歡迎的顏色則是白色。

分析師指，Galaxy S23系列售價雖然比前幾代貴，但相機鏡頭和處理器等效能升級，對消費者來說仍相當吸引。

【旗艦機對決】iPhone 14 Pro VS 三星Galaxy S23 Ultra CPU效能　中外評估各有不同

責任編輯：曾曉汶

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【三星動向】三星夥Google、高通　合作開發新XR裝置
2023/02/02
【三星動向】三星夥Google、高通　合作開發新XR裝置
【三星發布會】Galaxy Book3系列同步登場　採用Intel第13代Core處理器
2023/02/02
【三星發布會】Galaxy Book3系列同步登場　採用Intel第13代Core處理器

你可能感興趣

【三星動向】三星夥Google、高通　合作開發新XR裝置
17:00 2023/02/02
【三星動向】三星夥Google、高通　合作開發新XR裝置
【三星發布會】Galaxy Book3系列同步登場　採用Intel第13代Core處理器
09:00 2023/02/02
【三星發布會】Galaxy Book3系列同步登場　採用Intel第13代Core處理器
Samsung 5G 移動裝置 網上購物 手機Apps 科技產品 Galaxy S 南韓 相機

下一篇文章

【網絡安全】周末出現大規模DDoS攻擊　創歷年紀錄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【台灣自由行】台灣開關準備上網卡　比拼各台灣旅行數據卡按日收費
【台灣自由行】台灣開關準備上網卡　比拼各台灣旅行數據卡按日收費
【Twitter洗版】Elon Musk自肥？　無關注追蹤用戶也遭洗版
【Twitter洗版】Elon Musk自肥？　無關注追蹤用戶也遭洗版
【AI搵答案】不法分子曾利用ChatGPT　製作釣魚郵件內容
【AI搵答案】不法分子曾利用ChatGPT　製作釣魚郵件內容
【iPhone更新】蘋果iOS 16.3.1修復3大Bug　Google Photos更新後或導致死機
【iPhone更新】蘋果iOS 16.3.1修復3大Bug　Google Photos更新後或導致死機
【科企裁員潮】全球科企裁員情況持續惡化　2023年至今裁員逾10萬人
【科企裁員潮】全球科企裁員情況持續惡化　2023年至今裁員逾10萬人
【ChatGPT AI】Microsoft預告Bing整合ChatGPT AI部署　快將推出流動版體驗
【ChatGPT AI】Microsoft預告Bing整合ChatGPT AI部署　快將推出流動版體驗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款