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【美股IPO】美國連登Reddit傳下半年重啟上市

新股IPO 16:00 2023/02/15

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【美股IPO】美國連登Reddit傳下半年重啟上市

有美國版「連登」之稱的Reddit討論區傳有意今年上市，時間點可能是下半年。有外電引述消息人士指，Reddit正在更新其IPO文件，待市場條件改善將公布IPO 消息。

去年市場拋售高增長科技股，資本市場波動削弱投資者情緒，去年IPO市場幾乎陷入停滯，多家備受矚目IPO被凍結。2021年12月，Reddit曾秘密向美國證交會提交IPO申請。

Reddit 由 Steve Huffman 和 Alexis Ohanian 於 2005 年創立，擁有超過 5000 萬日活躍用戶，Reddit留言板也是小型交易員集中地，並幫助推動 GameStop（美：GME） 和 AMC（美：AMC） 等被高度沽空股票的大幅上漲，同時普及了 meme 股票一詞。Reddit最大投資者包括富達投資（Fidelity）、風投基金a16z、紅杉資本和騰訊控股 （00700）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

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【美股IPO】Reddit據報最快3月上市、估值最多150億美元　已聘請大摩與高盛籌備上市

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編輯：李哲毅

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