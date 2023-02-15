【金管局出手】金管局連續2日入市 累沽191億港元 銀行體系結餘跌至770億

近日美國通脹及加息憂慮重燃，港元滙價持續觸及7.85弱方兌換保證，港美息差自6個月期以下，均相差達1厘，刺激港美套息交易活動，金管局連續2日（14及15日）合共承接191億港元沽盤，令銀行體系結餘跌至僅約770億港元。

金管區在昨日（14日）承接42.23億港元沽盤後，今日（15日）再度承接148.68億港元沽盤，規模創近半年以來最高，帶動一周至2個月港元拆息回升。

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香港銀行體系總結餘將於2月16日跌至770.05億港元。根據機制，結餘跌至低水平後，港元拆息恐將急升。美國本輪加息周期內，自2022年5月12日凌晨起，金管局已43度承接港元沽盤。

一周拆息升至1.33679厘，而與樓按相關的一個月拆息結束六連跌，由5個月低位的2.12095厘，略微回升至2.1422厘。不過，隔夜息進一步降至0.74762厘，創去年7月25日以來新低。三個月拆息也跌至3.4225厘，見近四個月低位。六個月及一年期拆息分別跌至4.01679厘和4.67768厘。

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記者：李兆明