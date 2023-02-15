【業績｜Gucci母企】開雲去年第四季收入跌2%　Gucci增長熄火

▲ 【奢侈品股｜Gucci母企】開雲2022年多賺14%至36億歐元

Gucci母企、法國奢侈品集團開雲（Kering）公布，2022年第4季收入按年跌2%，若撇除匯率變動影響，更加按年跌7%，主力品牌Gucci季度收入跌14%，為開雲系內表現最差的主要品牌。

總結2022年，開雲收入按年增15%至203.5億歐元，撇除匯率和規模影響的可比較基準計，則增長9%。集團純利按年增14%至36.1億歐元。

以可比較基準計，Gucci全年收入按年增1%至達105億歐元；YSL收入增23%至33億歐元；Bottega Veneta（BV）收入增11%至17億歐元；Balenciaga等組成的其他品牌收入按年增16%。

雖然集團去年收入創紀錄，開雲財務總監Jean-Marc Duplaix 直言，Gucci表現未達預期，有信心今年表現可改善。Gucci前任設計總監Alessandro Michele去年11月離任，接任的Sabato De Sarno曾在Valentino工作，預計將於9月發布加入後首個時裝系列。

Duplaix又指出，自中國去年底加快放寬出入境限制後，今年初表現相當令人鼓舞。

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

相關文章：

【奢侈品股】LVMH︰內地重新開放富裕消費者回歸 完全有理由對中國充滿信心

【Gucci母企】開雲集團看好今年中國消費市場前景 內地更多新消費者買奢侈品

記者：宋佩恩