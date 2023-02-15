  • 20°C
香港時間 : 2023215日 (週三) 16:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【送禮指南】家長豪花3000元慶祝子女生日　電子產品及相機為送禮首選

商業 15:39 2023/02/15

分享：

分享：

「送禮物」是一門高深的學問，送甚麼、何時送、送給誰要多加考慮。同時，亦有很多人表示送禮時很容易有「選擇困難症」。生活易（ESDlife）旗下的送禮及慶祝主意網上資訊媒體Anniversary.ESDlife於去年9月進行了「港人送禮及慶祝習慣調查」，訪問超過2千位受訪者，了解其他送禮丶重要節日慶祝習慣與消費模式。

【旅遊消費】旅遊澳門調查　港人愛美食與休閒娛樂活動

女士：自己生日比另一半重要

港人最重視的紀念日為「生日」，依次分別為「自己生日 」（69%）、「家人生日」（68%）及「另一半生日」（66%）。 調查結果亦反映男女重視誰的生日有明顯分別。相比自己生日（55%），男士更重視另一半生日（72%）；女士則普遍認為自己生日（77%）較另一半生日（63%）重要。

電子產品及相機是送禮首選

逾7成（72%）受訪者表示會會為對方送上禮物，惟近8成（76%）受訪者買禮物時會感到很苦惱，不清楚應該選購什麼。被問及會送什麼給別人做生日禮物時，不論男女都一致首選送上「生日蛋糕」；然而，港人最想收到的生日禮物是「電子產品及相機」（71%），其次為「皮具」（57%）及「首飾」（56%），而「生日蛋糕」只排第五位（42%）。

女士最想要「首飾」　男士最想要「電子產品、相機」

女士最想要「首飾」（69%）作為禮物，除了愛美之外，亦有機會是因為鐘錶首飾比較保值。其次為「皮具」（62%）例如手袋、銀包，及「電子產品、相機」（61%）；男士則最鍾情 「電子產品、相機」（88%），其次為「家具、家用電器」（64%）及「皮具」（49%），比較傾向實用型禮物 。

慶祝子女生日花費是與父母慶祝的3倍

禮物消費預算方面，如為自己、伴侶或父母慶祝生日，「買禮物」及「食飯慶祝」中位數各為1千元；如對象是朋友或親戚則各為500元，即共花費1千元慶祝生日。調查亦發現，家庭中有小朋友的受訪者最大手筆。為子女慶祝生日預算中位數為3千元，可見受訪者更希望為子女留下美好童年回憶。至於地位媲美子女的寵物，為其慶祝生日預算中位數亦有600元。

慶祝同事生日至少花費200元

請同事食生日飯是份心意，除了對同事的關心外，亦可趁機感謝平日大家互相幫忙。近6成（58%）受訪者表示會為同事慶祝生日，請食飯慶生中位數為300元，當中男士們較為慷慨，預算中位數為400元。除食飯慶祝外，會與同事慶祝生日的受訪者買禮物中位數為300元，或200元用作買飲品、茶點或小食。

伴侶忘記為自己慶生  男士反應較含蓄

雖然港人都熱愛送禮表心意，惟調查發現近9成（87%）港人曾經試過忘記準備禮物送給別人。女生一向都被認為是更在意節日慶祝，然而生氣並不是女士們的專利。調查顯示，婚前及婚後分別有75%及69%女士會因為另一半沒有為自己慶祝生日而感到生氣，而男士婚前及婚後分別也有42%及33%會生氣。至於會感生氣的男士當中，不論婚前婚後，近5成男士（48%及47%）都不會主動提醒，而選擇自己默默生悶氣。

【情人節禮物？】UNIQLO及GU香港加人工　大學畢業生計劃25,500元起薪

責任編輯：楊嘉軒

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【日本水果】日本「極甜」水果需求大增　疫情不影響送禮及海外需求
2022/09/18
【日本水果】日本「極甜」水果需求大增　疫情不影響送禮及海外需求
【2022壬寅虎年】過年氣氛疲弱　市民減拜年送禮
2022/02/03
【2022壬寅虎年】過年氣氛疲弱　市民減拜年送禮
【2021中秋節】中秋送禮搞搞新意思　法式甜品、朱古力禮盒突圍而出
2021/09/16
【2021中秋節】中秋送禮搞搞新意思　法式甜品、朱古力禮盒突圍而出
【BB展】 荷花BB展今日閉幕　展商劈價送禮促銷　惟銷情一般
2021/03/28
【BB展】 荷花BB展今日閉幕　展商劈價送禮促銷　惟銷情一般

你可能感興趣

【日本水果】日本「極甜」水果需求大增　疫情不影響送禮及海外需求
16:14 2022/09/18
【日本水果】日本「極甜」水果需求大增　疫情不影響送禮及海外需求
【2022壬寅虎年】過年氣氛疲弱　市民減拜年送禮
19:31 2022/02/03
【2022壬寅虎年】過年氣氛疲弱　市民減拜年送禮
【2021中秋節】中秋送禮搞搞新意思　法式甜品、朱古力禮盒突圍而出
11:00 2021/09/16
【2021中秋節】中秋送禮搞搞新意思　法式甜品、朱古力禮盒突圍而出
家品 家具 鐘錶 相機 銀包 手袋 生活易 蛋糕

下一篇文章

【中小企ESG】中小企歎投資ESG「缺資金、缺人才、缺支援」　陳百里：政府全力支援
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【通貨膨脹】英國電訊商擬大幅加價　料將高於通脹
【通貨膨脹】英國電訊商擬大幅加價　料將高於通脹
【情人節禮物？】UNIQLO及GU香港加人工　大學畢業生計劃25,500元起薪
【情人節禮物？】UNIQLO及GU香港加人工　大學畢業生計劃25,500元起薪
【旅遊消費】旅遊澳門調查　港人愛美食與休閒娛樂活動
【旅遊消費】旅遊澳門調查　港人愛美食與休閒娛樂活動
【飲食優惠】韓式燒烤 x 炸雞　$166起任食
【飲食優惠】韓式燒烤 x 炸雞　$166起任食
【通關商機】藥妝業對前景樂觀　望年內恢復疫前8成生意
【通關商機】藥妝業對前景樂觀　望年內恢復疫前8成生意
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款