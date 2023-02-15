【送禮指南】家長豪花3000元慶祝子女生日　電子產品及相機為送禮首選

「送禮物」是一門高深的學問，送甚麼、何時送、送給誰要多加考慮。同時，亦有很多人表示送禮時很容易有「選擇困難症」。生活易（ESDlife）旗下的送禮及慶祝主意網上資訊媒體Anniversary.ESDlife於去年9月進行了「港人送禮及慶祝習慣調查」，訪問超過2千位受訪者，了解其他送禮丶重要節日慶祝習慣與消費模式。

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女士：自己生日比另一半重要

港人最重視的紀念日為「生日」，依次分別為「自己生日 」（69%）、「家人生日」（68%）及「另一半生日」（66%）。 調查結果亦反映男女重視誰的生日有明顯分別。相比自己生日（55%），男士更重視另一半生日（72%）；女士則普遍認為自己生日（77%）較另一半生日（63%）重要。

電子產品及相機是送禮首選

逾7成（72%）受訪者表示會會為對方送上禮物，惟近8成（76%）受訪者買禮物時會感到很苦惱，不清楚應該選購什麼。被問及會送什麼給別人做生日禮物時，不論男女都一致首選送上「生日蛋糕」；然而，港人最想收到的生日禮物是「電子產品及相機」（71%），其次為「皮具」（57%）及「首飾」（56%），而「生日蛋糕」只排第五位（42%）。

女士最想要「首飾」 男士最想要「電子產品、相機」

女士最想要「首飾」（69%）作為禮物，除了愛美之外，亦有機會是因為鐘錶首飾比較保值。其次為「皮具」（62%）例如手袋、銀包，及「電子產品、相機」（61%）；男士則最鍾情 「電子產品、相機」（88%），其次為「家具、家用電器」（64%）及「皮具」（49%），比較傾向實用型禮物 。

慶祝子女生日花費是與父母慶祝的3倍

禮物消費預算方面，如為自己、伴侶或父母慶祝生日，「買禮物」及「食飯慶祝」中位數各為1千元；如對象是朋友或親戚則各為500元，即共花費1千元慶祝生日。調查亦發現，家庭中有小朋友的受訪者最大手筆。為子女慶祝生日預算中位數為3千元，可見受訪者更希望為子女留下美好童年回憶。至於地位媲美子女的寵物，為其慶祝生日預算中位數亦有600元。

慶祝同事生日至少花費200元

請同事食生日飯是份心意，除了對同事的關心外，亦可趁機感謝平日大家互相幫忙。近6成（58%）受訪者表示會為同事慶祝生日，請食飯慶生中位數為300元，當中男士們較為慷慨，預算中位數為400元。除食飯慶祝外，會與同事慶祝生日的受訪者買禮物中位數為300元，或200元用作買飲品、茶點或小食。

伴侶忘記為自己慶生 男士反應較含蓄

雖然港人都熱愛送禮表心意，惟調查發現近9成（87%）港人曾經試過忘記準備禮物送給別人。女生一向都被認為是更在意節日慶祝，然而生氣並不是女士們的專利。調查顯示，婚前及婚後分別有75%及69%女士會因為另一半沒有為自己慶祝生日而感到生氣，而男士婚前及婚後分別也有42%及33%會生氣。至於會感生氣的男士當中，不論婚前婚後，近5成男士（48%及47%）都不會主動提醒，而選擇自己默默生悶氣。

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責任編輯：楊嘉軒