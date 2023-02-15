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新加坡加碼派錢利消費股 地產與跨國企業因加稅受壓

環球經濟金融 16:00 2023/02/15

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新加坡周二（14日）公布財政預算案，分析師指多項派錢等措施帶動經濟有利消費股，不過當局加稅等措施向富裕階層開刀，地產業及跨國企業料受壓。

新加坡財長稱「派糖」要審慎 憂太多變相推高通脹 【下一頁】

《彭博社》引述Aletheia Capital分析師Nirgunan Tiruchelvam指，新加坡通脹率高企，政府有多項措施解決生活成本問題，在消費方面為一大利好因素，加碼派錢及創造就業機會有望帶動消費股。

《彭博社》情報分析師發表報告，預算案措施有助財政狀況不穩定的借款人應對通脹，抵消當地銀行的潛在風險威脅。

不過當局今次增加豪宅稅、名車及煙草，150萬坡元（約883萬港元）以上物業的買家印花稅，增加1個百分點至5%；300萬坡元（約1,765萬港元）以上物業更加2個百分點至6%，預計將影響當地15%的住宅物業。

新加坡再派錢 成年國民最少獲3千（第二版） 【下一頁】

Maybank Securities Pte. 分析師Thilan Wickramasinghe表示，加稅主要影響豪宅的銷情。但政府提供的房屋資助措施仍能支撐整體樓價，或可能令私人財產實現軟著陸。

2025年起，跨國企業的實際稅率亦會提高至15%，蘋果（Apple）、Sony及亞馬遜（Amazon）等大型企業在新加坡都有開設業務，也會因加稅受壓。

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責任編輯：鄭錦玲

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