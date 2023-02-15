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TGC 煤氣乾衣機 為你添「家」擁抱 春日限時勁減$400 

都會情報 15:20 2023/02/15

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「家」有一種擁抱，溫柔軟熟。忙碌了一整天，拖著疲憊的身軀回到家中，家人的擁抱足以抵過千言萬語。日本製造的 TGC 煤氣乾衣機以高溫極速乾衣，利用暖風均勻地將衣物烘乾，乾出來的衣物柔軟順滑，猶如為你添「家」溫柔的擁抱，更集「速乾、除菌、去霉」三大功能於一身，全面保障自己及家人的健康！ 

一踏入春季回南天，家中晾曬的衣物往往難以乾透兼有噏味，瞬間變成惡菌的溫床，影響你和家人的健康！TGC 煤氣乾衣機在乾衣期間所產生的溫度高達60⁰C或以上，最高更可達80⁰C，即時為衣物消毒，有效消滅包括大腸桿菌、金黃葡萄球菌、霉菌三類常見的家居細菌+，以及殺滅99.9%最常引起過敏的塵蟎(包括其糞便和屍體)#，連毛公仔、咕𠱸及床單等難以乾透的物品均可一併徹底烘乾兼消毒，比自然風乾更衛生、可靠，全方位關懷家人所需！ 

近年，不少人礙於家中環境狹窄而選擇以浴室暖風機乾衣，但浴室環境本身滿佈細菌，而且空氣不夠流通、濕度又高，絕非理想的乾衣空間，一般更需花逾2小時方可完成乾衣，且耗電量甚大，尤其近日電費加幅驚人，勢會造成額外經濟負擔。即使採用抽濕機進行室內乾衣，也需動輒花約5至6個小時方可完全乾透，妨礙家中活動空間。相對之下，TGC 煤氣乾衣機是較經濟實用的選擇，備有特大乾衣鼓及創新的內置智能衣物濕度感應，自動調較乾衣時間，只需45分鐘^即可盡享無菌柔順的衣服，方便快捷又慳能源。 

即日起至 2023 年 5 月 15 日或之前選購全線 TGC煤氣乾衣機均可享春日限時減$400現金折扣優惠*，更可免費獲贈安裝架(價值$640)及排濕喉(價值$380)。 

* 優惠受條款及細則約束 
^ 以 4 公斤衣物計算 
+ 經第三方檢測認證機構測試，以煤氣乾衣機完成「一般衣物」的乾衣程序，較一般自然風乾晾曬 更能有效殺滅包括大腸肝菌、金黃葡萄球菌及霉菌三種常見的家居細菌。測試報告 Intertek: HKGT04723198 (01/2018) 
# 經第三方檢測認證機構測試，以煤氣乾衣機完成 60 分鐘的乾衣程序，能殺滅99.9%塵蟎。測試報告廣東省微生物分析檢測中心: 2017FM02031R01 (04/2017) 

請即前往煤氣客戶中心參觀選購。購買任何煤氣爐具產品均享有免費永久保養服務（首三年包零件），是顧客信心的保證 。如欲查詢，請致電 2232 1000 或瀏覽 http://www.towngasappliance.com。另外，歡迎登上 Towngas Appliance Facebook 專頁，http://www.facebook.com/TowngasAppliance

（特約）

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