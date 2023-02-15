【大行報告】中資原材料看好銅及煤炭 高盛納江西銅業入確信名單

高盛表示，上季被壓抑的需求及中國重新開放令營運狀況恢復正常，正為農曆新年後上半年需求的意外上行奠定基礎。該行強調看好銅及煤炭，因兩個行業的供需基本面都更強，行業利用率在今年保持在90%以上的高水平，其價格彈性會更高。該行認為銅的風險回報有利，予紫金H股（02899）「買入」評級，同時將江銅（00358）納入確信名單，評級「買入」，因該股在近期反彈表現上落後同業，提供了估值修復空間。江銅周三（15日）收報13.42元，升幅1.5%。

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該行把今年中國主要商品的需求預測上調2.4至7.5%。料鋰需求增長15.8%，箱板紙增長8.1%，銅增長3.9%，煤炭增長1%；隨後水泥、鋼鐵和鋁的需求收縮1.8至7.8%。與之前的預測相比，最大的修正是箱板紙，因為它對消費者相關需求的敞口很大；其次是銅和鋁，主要是受更高的可再生能源增長前景的推動，加上在重新開放的背景下，反映低供應鏈庫存風險。

高盛亦指出，中國大宗商品股票的整體股價表現自重新開放開以來上漲7%，滬深300指數漲幅為4%，恒生指數則為13%。基礎金屬（17%）屬最高，隨後為紙張（9%）、鋼鐵（6%）、水泥（4%）、電池材料（3%）和煤炭（-6%）。相對銅及煤炭，該行對水泥、鋼鐵、鋁和紙張行業持謹慎態度，因為建築相關需求敞口較高，增量供需平衡改善有限，並重申對鋰定價前景的負面看法。

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該行將銅股行業2023至24年盈利預測上調了4至55%。 就五礦資源（01208）在秘魯的營運持續面臨挑戰，將其盈利下調5至32%；又將玖龍紙業（02689）的評級從「中性」下調至「沽售」，認為市場對其利潤率過份樂觀。

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撰文：鄭昊彤