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【券商點睇】去庫存成效彰 料小米上季主營業務穩定向上

股樓投資 18:20 2023/02/15

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國泰君安表示，受全球智能手機仍處低迷狀態等影響，預計小米（01810）去年第四季營收及調整後淨利環比為下降，但純主業穩健向上彰顯經營韌性，靜待手機去庫存繼續推進、造車業務順利推進，並維持對其「增持」評級。

 

【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
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該行指出，全球智能手機市場在上季仍較低迷，公司出貨量承壓但去庫存有穩健推進。其中值得留意的是，庫存尤其是中印有進一步延續下降趨勢，預計最遲到第二季全球庫存將降低到更合理水位。

 

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹 兔年值留意的10大收息股【見下頁

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該行預計，小米去年第四季收入、調整後淨利潤環比下降，但純主業穩健向上。預計隨著新業務的持續投入，去年第四季整體費用同比與環比均上升（預計新業務投入約12億元人民幣，下同），預計經調整淨利潤約13 億元，加回新業務投入及維保費用後約32億元，證明主營業務線環比延續提升。

【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

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撰文：鄭昊彤

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