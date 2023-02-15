【大行報告】麥格理：上季收入反映市佔提高 上調華虹半導體目標價至47.61元

華虹半導體（01347）績後股價表現向好，至周三（15日）仍保升勢，收市報31.85元，升幅4.4%。麥格理表示，華虹半導體去年第四季收入按季按平，反映內地智能卡（IC）設計商的增長強勁，且市佔提高，特別是工業、汽車和電力板塊。該行將其目標價由44.46元上調至47.61元，維持「跑贏大市」評級，並分別上調今明兩年盈利預測14%及24%。

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該行表示，季度經營利潤率按季由25%增至29%，高於市場預期；集團今年的產能料增加14%，但由於提升需時，估計收入增長會稍為放緩。



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華虹半導體日前公布截至去年12月底止全年業績，營業額24.75億美元（下同），按年升51.8%，創歷史新高。純利4.5億元，按年升72.1%；每股盈利為0.345元。單計去年第四季，營業額6.3億元，按年升19.3%。純利1.59億元，按年19.2%。毛利率38.2%，按年上升5.7個百分點。

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撰文：鄭昊彤