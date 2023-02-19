【醫療科技】AI治療前列腺癌　可保排尿性能力

▲ Avenda Health指使用MRI診斷，會低估前列腺癌的真實程度，在手術後留有殘餘癌細胞；AI算法則可為癌細胞位置進行精準定位及預測成長範圍。（Avenda Health）

治療前列腺癌的主流方法，多數是進行切除手術或放射治療，但這些方法或會對尿道和前列腺周圍的神經帶來副作用，影響患者的性能力和排尿功能。有醫療科技公司利用人工智能（AI）結合消融術，模擬最佳的治療方案，讓病人在手術後有更大機會保持生活質量。

前列腺癌是男性癌症的第3號殺手，根據本港衞生署資料，前列腺癌佔男性癌症新症總數的14.3%，每10萬名男性人口計算的粗發病率為74人，而粗死亡率則為14.2人，且其年齡標準化死亡率更呈上升趨勢。

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治療前列腺癌的方法，視乎病情和患者年紀而定。如果是早期前列腺癌病人，醫生多會建議進行積極監察，例如每半年檢查一次，監察血清內前列腺特異抗原指數的升幅。如果腫瘤生長加速，就會考慮作進一步治療。

傳統放射治療 或勃起障礙失禁

治療方法包括前列腺切除手術，即把病人的前列腺連同周圍的組織，包括精囊甚至附近的淋巴結一併切除。不過，手術可能會觸碰或切除負責操控陰莖勃起的組織，患者在手術後出現勃起功能障礙是相當常見的情況。如果是年滿70歲患者，更有約1成半在手術後會出現失禁。

另一種常見治療方法是放射治療，利用高能量射綫，破壞患者體內的癌細胞，防止其分裂。但同樣地，由於直腸較為貼近前列腺，受到高劑量的輻射時，或會出現流血或潰瘍情況。

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鑑於以上方法都會帶來不同副作用，如何能夠針對癌細胞進行更精準治療，將是改善前列腺癌治療的關鍵因素。醫療科技公司Avenda Health開發了激光消融系統FocalPoint，並結合AI軟件iQuest，為病人帶來更精確的治療。

診所也可使用 局部麻醉減風險

Avenda Health創辦人Berry Pusey表示，現今的前列腺癌治療方法會帶來不同風險，甚至會影響患者的性能力和排尿功能，這使不少男士抗拒治療。因此該公司想到，如果能夠確定癌細胞位置，就可以只治療患處，同時讓健康組織保持完整，這就能維持病人的生活質量。

Berry Pusey指出，當病人首次被診斷患有前列腺癌時，很多時都不清楚嚴重程度及癌細胞的確切位置。

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Avenda Health研發的iQuest，擁有大型的癌症成像和病理學數據庫，能利用AI識別前列腺中的癌細胞位置，收集病人的臨床數據分析其嚴重程度，從而提供一個癌症概率圖，顯示前列腺每個區域存在癌細胞的機會率，精確計算出應在哪些位置進行治療，以保留前列腺和尿道周圍的神經。

然後，醫生可利用iQuest分析的模擬治療方案，使用FocalPoint進行消融手術。她提到，FocalPoint的優勢是能夠在診所中使用，毋須動用手術室，而手術時也只需對病人進行局部麻醉，治療風險也較傳統方法低得多。

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記者：陳卓賢