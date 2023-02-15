泰國徵收外國旅客70元入境費 6月1日起生效

泰國政府周二（14日）宣布，向外國旅客收取入境費，措施將於今年6月1日生效。經航班入境外國旅客會被徵收300泰銖（約70港元），水陸兩路旅客費用減半。

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泰國內閣周二批准，按國家旅遊政策委員會（The National Tourism Policy Committee）兩同前建議，向所有外國旅客收取入境費。

乘坐客機抵達泰國的旅客將收300泰銖，經水陸兩路入境則收取150泰銖（約35港元）。持有外交簽證﹑勞工部發出工作簽證﹑過境旅客及兩歲幼童一律獲豁免。

委員會因憂慮300泰銖入境費可能影響部分馬來西亞旅客，循南部入境泰國旅遊的意願，遂把水陸兩路入境費減半。

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總理辦公室副發言人Trisulee Traisoranakun指出，收取入境費將有助政府成立基金幫助改善泰國旅遊業，如發展及維護景點﹑市場宣傳及外國旅客保險等。

Trisulee表示，全球約有40個國家及地區向外國旅客收取入費，泰國是當中首國把資金用回在旅遊業發展上。

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責任編輯：吳漢培