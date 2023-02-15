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【中小企ESG】中小企歎投資ESG「缺資金、缺人才、缺支援」　陳百里：政府全力支援

商業 14:45 2023/02/15

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環境、社會和企業管治（ESG）近年受不少企業關注，尤其在疫情發生後，消費者更注意自己及地球的「健康」，更重視企業的「品德」。但中小企在投資ESG時，往往比大企遇到更多挑戰。香港中小型企業聯合會昨（14日）舉辦「中小企發掘新機遇、ESG升級轉型與世界接軌」論壇暨SME ESG名冊發布會。

香港貿易發展局研究部總監范婉儀表示，疫後經濟活動復常，是將ESG融入業務的最佳時機。她舉例，「假如巴士公司老闆在疫後重新考慮更換車隊車輛，而腦海中以往沒有『可持續性』（Sustainability）的概念，惟現在清楚了解環保和可持續發展後，他或會改為選擇使用可再生能源的車輛，甚或新型電動汽車。」但她指出，中小企在香港營商的困難，主要是「欠資金、欠人才、欠支援」。

創科公司喜嘗新 持開放態度

商務及經濟發展局副局長陳百里在會上表示，特區政府會從各方面支持和輔助國家達到「2030年前碳達峰、2060年前碳中和」的雙碳目標。他特別強調，中小企應把握後疫情時代的復常契機，盡快適應消費者經歷疫情後的消費模式轉變，從而在新營商環境下繼續奔馳。他指，政府會全力支援中小企投資在ESG的業務上，亦會幫助加強推動各行業推廣。

主打「一站式健康管理系統平台」的COMEDI Health（酷醫），該企聯合創辦人及行政總裁陳叡霆（Colin）同樣表示，對將ESG融入業務持非常開放態度，「始終是創科公司，對新事物自然抱希望『嘗新』的態度。」

談及中小企的經營挑戰時，Colin表示「欠人才」是最大難關。「由於整個系統牽涉許多創新科技，例如人工智能、Web 3.0、區塊鏈等，有這些領域專業知識的人不多，同時近年資訊科技界人才不斷流失，公司擴張障礙愈來愈大。」

面對這困局，Colin指決定由職場文化、優厚福利等「搶人才」，又定期舉辦公司活動，增強員工的歸屬感。

酒商營運 添可持續發展元素

售賣以色列和台灣進口水果酒、梅酒的百利行控股有限公司，該企負責人何頌業（Kevin）稱，其公司非常樂意將ESG和「可持續性」融入業務，並在營運初期，供應鏈中已有可持續發展的元素。他舉例，該企售賣的素食酒需經過嚴格考核後，才能正式被標籤為「素酒」，意指絕無加入動物成分的葡萄酒。談及中小企應對投資ESG的挑戰時，Kevin坦言缺乏資金是最大的挑戰，「若沒有錢，連基本業務都搞不行，ESG絕非投資首選，而且投資回報期未必是最快，亦難擔保有正面回報。」

【中小企調查】近半對經濟感樂觀　惟憂成本上漲

作者：楊嘉軒

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