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何文田半新盤放售近三年　劈價250萬　賬蝕43.7萬離場

股樓投資 14:46 2023/02/15

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雖然樓市交投氣氛好轉，但二手市場仍見蝕讓買賣。中原地產余社朝說，何文田加多利軒高層K室，實用面積246平方呎，一房間隔，享向西都市景，放盤近三年，最初開價780萬元，期後多次因應市況而調整叫價，最終大減250萬元，以530萬元易手，實用呎價約21,545元。

余社朝透露，買家為單身貴族，為方便往返工作，決定搬進市區，由於鍾情物業位處市中心，旺中帶靜，而且議價後感吸引，故即決定入市自用。

據了解，原業主於2017年以573.7萬元購入單位，持貨6年，現賬面需蝕讓43.7萬元離場，物業期內貶值約8%。

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撰文 : 黃卓賢

加多利軒 中原地產 二手市場 私人屋苑

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