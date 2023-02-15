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【網絡安全】周末出現大規模DDoS攻擊　創歷年紀錄

科技 16:10 2023/02/15

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CloudFlare指出，該企在周末偵測及制止了多次DDoS攻擊，峰值落在每秒5,000到7,000萬次請求，超越Google在去年6月阻止每秒4,600萬個請求的紀錄。

分散式阻斷服務（DDoS）攻擊是黑客常用的手法，而且攻擊規模和次數更是持續擴大和增加。近日美國網絡服務商CloudFlare就表示，上周末出現歷年來規模最大的DDoS攻擊，最高峰時期每秒超過7,100萬次的請求（requests-per-second，rps），超過10間企業成為目標。

【網絡攻擊】北歐航空遭黑客攻擊　客戶資料或外洩

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據CloudFlare指出，該企在周末偵測及制止了多次DDoS攻擊，峰值落在每秒5,000到7,000萬次請求，超越Google在去年6月阻止每秒4,600萬個請求的紀錄。CloudFlare提到，是次攻擊主要使用HTTP/2協定，來自超過3萬個IP位址，目標鎖定遊戲、託管服務、雲端運算平台以及加密貨幣等類型、受Cloudflare保護的網站和企業。

經過該企分析，是次攻擊事件預計與親俄黑客組織Killnet無關，也不認為DDoS攻擊與美國年度體壇盛事美式足球超級碗（Super Bowl）相關。

CloudFlare呼籲，因DDoS攻擊有不斷增加的趨勢，如2022年第四季HTTP DDoS攻擊次數年增79%，超過100Gb/s流量規模的攻擊次數也季增67%。企業應更為謹慎對待及處理DDoS攻擊，做好防護措施，避免將資料暴露。

【在家工作】混合式工作引發資安挑戰　高效自動化IT架構助平衝風險

責任編輯：曾曉汶

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