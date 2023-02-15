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【1月數據】國泰1月客運量破100萬 按年增長逾40倍

股樓投資 16:26 2023/02/15

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國泰航空（00293）公布，1月份載客103.1萬人次，按年增長40.7倍，收入乘客千米數按年上升38位，乘客運載率增加46.4個百分點至86.8%。至於1月份貨運量9.5萬公噸，按年增長28.1%；貨物收入噸千米數按年增加1.4倍，運載率下跌14.4百分點至62.2%。

國泰今日（15日）股價沒有大變化，截至下午3時，報7.7元，跌0.5%，成交額3,200萬元。

大行對國泰（00293）評級及標價

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顧客及商務總裁劉凱詩表示：「國泰航空在2023 年有好開始，1 月份載客人數突破100萬人次，是自疫情爆發以來的首次。我們平均每日接載逾33,000 人次，較去年12月的26,000人次有所增加。而客運運力則較上月增加18%。我們在1月份繼續增加航點，包括泰國布吉（普吉島）和 西安。 

「自香港與內地在1月8日恢復免檢疫通關後，由香港或經香港轉機往内地的航班需求遞增。為此，我們相應增加航班往返香港與內地，至 1 月底運作每天多達 3對往返上海及每周多達11對往返北京的航班。」

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「貨運方面，隨着內地新冠疫情緩和，跨境貨車服務轉趨正常，農曆新年假期前的貨運需求因而有輕微增長，令1月份上半月的貨運業務表現理想。然而，因工廠於新春期間停產，接近農曆新年的整體貨運需求一如預料轉弱，我們亦早已調整貨運運力以配合預期下降的需求。因此，1 月份的貨運量按月減少 11%，而貨運航班運力則下降4%。」

展望未來，劉凱詩表示，正努力盡可能增加未來數月的客運航班運力，為復活節假期旺季作出預備。此外, 預期往返內地，包括點對點直航及經香港轉機的接駁航班需求會繼續增長。國泰會盡快為顧客提供更多航班選擇，在本月底往返內地14個城市的航班將增加至每周超過100對。

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記者：李兆明

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港股 疫情 客運量 貨運量 國泰航空（00293） 航空 國泰航空

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