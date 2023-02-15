香港人壽保險經理協會冀加強中港兩地聯繫　捕捉全面通關機遇

▲ 香港人壽保險經理協會董事局成員，左起：香港人壽保險經理協會榮譽秘書許偉忠、行業發展常務委員會主席卓君風、中國常務發展委員會主席張應羣、會長詹瑞欽、第一副會長（公共關係事務部）于寶玉及第四副會長（市場及拓展部）容思瀚。

香港人壽保險經理協會（下稱GAMAHK）在2月3日假富豪香港酒店舉行GAMAHK Day「保險新機遇」暨新春午聚2023，以凝聚保險業及為行業提供發展新方向。活動邀請到行政會議成員及立法會議員陳健波、財經事務及庫務局副局長陳浩濂及香港理工大學課程總監陳肇賢博士，從多角度分析保險業及本地經濟的最新狀況、以及業界將迎來的契機。

本地保險市場蓬勃 業績不跌反升

▲ GAMAHK Day「保險新機遇」暨新春午聚2023活動現場氣氛熱烈，成功凝聚保險業界及為行業發展打氣。



雲集政、商、學及業界翹楚的午聚結束後，GAMAHK會長詹瑞欽連同部分董事局成員與傳媒會面時指，過去3年疫情下，香港保險業雖流失大量內地訪客，但最新數據反映2021年整體毛保費錄得超過5,800億港元，相較2020年有稍微增長。他把這個「不跌反升」的現象歸因於香港保險業的領先地位，不僅擁有「亞洲第一、國際第二」的跨境滲透率，還有龐大潛力的本地市場。第一副會長（公共關係事務部）于寶玉補充，以往協會年度「管理研討會」成功凝聚超過2,000名來自中港澳三地的同業，可見保險業致力交流領先的管理資訊及技巧，展現行業熱衷於分享的文化。

▲ 午聚結束後，會長詹瑞欽（左三）連同部分董事局成員與傳媒會面。

行業專業化 加強中港聯繫



近年保監局（IA）收緊入行要求及加強監管，帶動本地保險業水平提升。行業發展常務委員會主席卓君風鼓勵從業員持續進修，並將繼續與監管機構如保監局、廉政公署（ICAC）及積金局（MPFA）緊密溝通，透過召開定期會議、提供建議及協辦活動，為行業反映意見及爭取進一步權益。

另外，內地人的購買力及對財產管理要求有所提升，行業亦一直發展內地訪客市場的潛力；適逢近日兩地通關，展望有大量資金流入本地保險業。對於服務內地客戶的需求節節上升，詹瑞欽樂見現時不同界別專才加入保險業的趨勢，如法律界、航空界及教育界等等，為行業帶來更多人脈網絡；中國常務發展委員會主席張應羣亦強調中港兩地培訓及聯繫的重要性，協會將透過與友會建設的「前海工作點」為同業提供交流平台，以及理賠、管理及法規的諮詢教育中心，提升專業，計劃本年正式啟用。

最後，詹瑞欽有信心本年保險業即將迎來新機遇，承諾GAMAHK將會透過協會活動及多類型慈善事業，促進業界良性交流，繼續為行業提供最大支援。

（特約）