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市區納米盤放盤半小時即租出　單身客零議價1.08萬承租

股樓投資 14:22 2023/02/15

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市區納米盤向來不乏租客，長沙灣弦雅有業主放盤僅約半小時，即獲外區客承租單位。 

香港置業張仲賢說，弦雅低層C室，實用面積208平方呎，開放式設計，向東，放盤僅約半小時，即獲外區客洽詢，終以1.08萬元租出，實用呎租約51.9元，屬市價成交。據了解，新租客為單身人士，心儀物業新簇及整潔，故決定承租上述單位。 

資料顯示，業主於2021年2月以約437.1萬元購入上述單位，以月租1.08萬元計，現享約3厘租金回報。 

延伸閱讀【有相睇】業主心想「遲早要移民」 割愛價沽新葵芳花園 年輕夫婦情人節前上車【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 弦雅 香港置業 二手市場 私人屋苑

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