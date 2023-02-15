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【中國版ChatGPT】百度「文心一言」概念熱炒　百度升逾5%　超媒體飈升逾2倍

股市 14:34 2023/02/15

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【中國版ChatGPT】百度「文心一言」概念熱炒　百度升逾5%　超媒體飈升逾1倍

百度 （09888） 和愛奇藝宣布達成合作，愛奇藝將全面接入百度「文心一言」，雙方共同探索將AIGC技術應用於愛奇藝內容搜索、內容宣發、內容創作工具、小說創作等業務。愛奇藝成為全球首個接入生成式對話產品的長視頻平台。百度股價今日逆市造好，曾升逾7%，高見154.6元，最新升逾半成，報151.6元。

至於另一炒作「文心一言」概念的超媒體 （00072） 升幅更勁，股價升逾2倍，破頂高見1.2元。超媒體旗下商業周刊事業群宣布，成為百度「文心一言」首批生態合作夥伴。後續，事業群將全面體驗並接入文心一言的智能對話技術能力。

接下來，商周事業群將把百度領先的智能對話技術成果應用在商業資訊APP領域。此舉標誌著事業群中商周APP、綠金、CITYLAB、Markets、Wealth等一系列產品優先獲得領先AI技術的加持，也標誌著對話式語言模型技術在國內商業資訊APP場景的首次著陸。

百度此前確認其類似人工智能聊天機器人的ChatGPT項目，命名「文心一言」，英文名ERNIE Bot，預計3月份可完成內部測試，面向公眾開放，目前有關產品正處於推出前的衝刺準備階段。

【ChatGPT】百度據報「文心一言」上綫後首站將直接接入百度搜索

【百度9888】百度3月公測中國版ChatGPT「文心一言」　65億追貨買入、股價彈升15%曾創一年高

責任編輯︰梁浩碩

港股 超媒體控股（00072） 百度集團—SW（09888）
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