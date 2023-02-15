  • 20°C
香港時間 : 2023215日 (週三) 14:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新加坡財長稱「派糖」要審慎 憂太多變相推高通脹

環球經濟金融 14:30 2023/02/15

分享：

分享：

新加坡副總理兼財長黃循財指，今次制定財政預算案極具挑戰性，承認向民眾發放津貼等「派糖」措施需審慎，以免無意中推高通脹及燃料需求。

新加坡再派錢 成年國民最少獲3千（第二版） 【下一頁】

新加坡新一份財政預算案，將現金津貼計劃規模加碼至96億坡元（約565億港元），約290萬名成年國民將額外獲派300至650坡元（約1,766至3,828港元）。

黃循財接受美媒CNBC訪問，指今年制定財政預算案需達到微妙平衡，要確保財政審慎，同時協助民眾應對生活成本持續飆升的情況。

他指新冠疫情期間已花費大量公帑，一方面需努力提升國家財政的可持續性。另一方面考慮到新加坡經濟繼續疲軟，政府不能過急削減開支。

新加坡在2022財年錄得20億坡元（約118億港元）赤字，佔國内生產總值（GDP）0.3%。

英薪酬增長續輸通脹 失業率維持低位 【下一頁】

黃循財承認赤字低於預期，但政府仍盡力縮窄財赤，優先考慮經濟競爭力的同時，會盡力援助家庭。

他形容去年全球通脹均嚴重，新加坡經濟已經恢復到新冠疫情前水平，但財政狀況仍很薄弱和緊張，必須確定財政的優先次序。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

愛爾蘭廢除「黃金簽證」 停止接受新申請
今日
愛爾蘭廢除「黃金簽證」 停止接受新申請
Waitrose多款商品大減價兩成 通脹下為增競爭力
今日
Waitrose多款商品大減價兩成 通脹下為增競爭力
英薪酬增長續輸通脹 失業率維持低位
2023/02/14
英薪酬增長續輸通脹 失業率維持低位
英國一城市推1英鎊買新樓 免首期長租25年當供款
2023/02/14
英國一城市推1英鎊買新樓 免首期長租25年當供款
英結業酒吧1年內多近1倍 近4分1或在3個月內倒閉
2023/02/13
英結業酒吧1年內多近1倍 近4分1或在3個月內倒閉

你可能感興趣

愛爾蘭廢除「黃金簽證」 停止接受新申請
今日 14:06
愛爾蘭廢除「黃金簽證」 停止接受新申請
Waitrose多款商品大減價兩成 通脹下為增競爭力
今日 13:30
Waitrose多款商品大減價兩成 通脹下為增競爭力
英薪酬增長續輸通脹 失業率維持低位
18:16 2023/02/14
英薪酬增長續輸通脹 失業率維持低位
經濟 財政政策 經濟數據表現 黃循財 新加坡 通脹 紓困措施 財政預算案

下一篇文章

愛爾蘭廢除「黃金簽證」 停止接受新申請
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國一城市推1英鎊買新樓 免首期長租25年當供款
英國一城市推1英鎊買新樓 免首期長租25年當供款
港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面
港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面
新加坡再派錢 成年國民最少獲3千（第二版）
新加坡再派錢 成年國民最少獲3千（第二版）
美列車出軌洩有害化學物 釀環境災難 民眾稱「根本住唔到」
美列車出軌洩有害化學物 釀環境災難 民眾稱「根本住唔到」
《紐約重案組》童星疑濫藥27歲亡 淪落露宿者收容所
《紐約重案組》童星疑濫藥27歲亡 淪落露宿者收容所
紐約市出巴士飛送難民赴邊境 抵加拿大難民急增
紐約市出巴士飛送難民赴邊境 抵加拿大難民急增
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款