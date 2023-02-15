新加坡財長稱「派糖」要審慎 憂太多變相推高通脹

新加坡副總理兼財長黃循財指，今次制定財政預算案極具挑戰性，承認向民眾發放津貼等「派糖」措施需審慎，以免無意中推高通脹及燃料需求。

新加坡再派錢 成年國民最少獲3千（第二版） 【下一頁】

新加坡新一份財政預算案，將現金津貼計劃規模加碼至96億坡元（約565億港元），約290萬名成年國民將額外獲派300至650坡元（約1,766至3,828港元）。

黃循財接受美媒CNBC訪問，指今年制定財政預算案需達到微妙平衡，要確保財政審慎，同時協助民眾應對生活成本持續飆升的情況。

他指新冠疫情期間已花費大量公帑，一方面需努力提升國家財政的可持續性。另一方面考慮到新加坡經濟繼續疲軟，政府不能過急削減開支。

新加坡在2022財年錄得20億坡元（約118億港元）赤字，佔國内生產總值（GDP）0.3%。

英薪酬增長續輸通脹 失業率維持低位 【下一頁】

黃循財承認赤字低於預期，但政府仍盡力縮窄財赤，優先考慮經濟競爭力的同時，會盡力援助家庭。

他形容去年全球通脹均嚴重，新加坡經濟已經恢復到新冠疫情前水平，但財政狀況仍很薄弱和緊張，必須確定財政的優先次序。

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責任編輯：鄭錦玲