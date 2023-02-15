  • 20°C
香港時間 : 2023215日 (週三) 14:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

愛爾蘭廢除「黃金簽證」 停止接受新申請

環球社會熱點 14:06 2023/02/15

分享：

分享：

愛爾蘭政府宣布即將廢除被稱為「黃金簽證」的投資移民計劃，並於周三（15日）起不再接受新申請。司法部表示，已檢視投資移民計劃一段時間。

紐約市出巴士飛送難民赴邊境 抵加拿大難民急增 【下一頁】

司法部長哈里斯（Simon Harris）周二（14日）表示，經過一段時間內部及外部審視後，最終決定廢除「黃金簽證」，並在周三起停止接受新申請。現時約1,500份已遞交的申請獲繼續處理，已獲批的投資項目則不受變化影響。

哈里斯指黃金簽證於愛爾蘭面臨前所未見經濟困難，需要幫助刺激當地投資的時候成立。據愛爾蘭廣播電視指出，多數申請者來自中國。

英國會發報告 指滙豐限制移英港人提取強積金 【下一頁】

黃金簽證於2012年推出，讓合資格人士用創造就業機會換取當地居留權。申請人私人資產需有最少200萬歐元（約1,682萬港元），並在最少3年內於當地投資100萬歐元（約841萬港元）。

申請人亦可選擇提供50萬歐元（約420.5萬港元）作為部分投資基金，或投資40萬歐元（約336.4萬港元）於有利愛爾蘭公眾利益的藝術﹑體育﹑健康﹑文化或教育項目。

同年成立的初創企業家計劃（Start-up Entrepreneur Programme）將繼續運作。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【移民加拿大】擴大港人救生艇計劃 畢業10年都合資格
2023/02/07
【移民加拿大】擴大港人救生艇計劃 畢業10年都合資格
逾6成紐約人想非法移民離開 市内無足夠空間收容
2023/02/02
逾6成紐約人想非法移民離開 市内無足夠空間收容
移英港媽因家務爭執用刀刺傷丈夫 獲判緩刑一年
2023/02/02
移英港媽因家務爭執用刀刺傷丈夫 獲判緩刑一年
從加國偷渡赴美人數激增逾7倍 南部邊境臨近崩潰
2023/01/30
從加國偷渡赴美人數激增逾7倍 南部邊境臨近崩潰
移英27歲港女輕生 曾透露憂約9000元租金
2023/01/25
移英27歲港女輕生 曾透露憂約9000元租金

你可能感興趣

【移民加拿大】擴大港人救生艇計劃 畢業10年都合資格
11:47 2023/02/07
【移民加拿大】擴大港人救生艇計劃 畢業10年都合資格
逾6成紐約人想非法移民離開 市内無足夠空間收容
17:10 2023/02/02
逾6成紐約人想非法移民離開 市内無足夠空間收容
移英港媽因家務爭執用刀刺傷丈夫 獲判緩刑一年
14:00 2023/02/02
移英港媽因家務爭執用刀刺傷丈夫 獲判緩刑一年
移民 經濟 簽證 愛爾蘭 居留權 中國

上一篇文章

新加坡財長稱「派糖」要審慎 憂太多變相推高通脹

下一篇文章

Waitrose多款商品大減價兩成 通脹下為增競爭力

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國一城市推1英鎊買新樓 免首期長租25年當供款
英國一城市推1英鎊買新樓 免首期長租25年當供款
港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面
港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面
新加坡再派錢 成年國民最少獲3千（第二版）
新加坡再派錢 成年國民最少獲3千（第二版）
美列車出軌洩有害化學物 釀環境災難 民眾稱「根本住唔到」
美列車出軌洩有害化學物 釀環境災難 民眾稱「根本住唔到」
《紐約重案組》童星疑濫藥27歲亡 淪落露宿者收容所
《紐約重案組》童星疑濫藥27歲亡 淪落露宿者收容所
紐約市出巴士飛送難民赴邊境 抵加拿大難民急增
紐約市出巴士飛送難民赴邊境 抵加拿大難民急增
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款