愛爾蘭廢除「黃金簽證」 停止接受新申請

愛爾蘭政府宣布即將廢除被稱為「黃金簽證」的投資移民計劃，並於周三（15日）起不再接受新申請。司法部表示，已檢視投資移民計劃一段時間。

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司法部長哈里斯（Simon Harris）周二（14日）表示，經過一段時間內部及外部審視後，最終決定廢除「黃金簽證」，並在周三起停止接受新申請。現時約1,500份已遞交的申請獲繼續處理，已獲批的投資項目則不受變化影響。

哈里斯指黃金簽證於愛爾蘭面臨前所未見經濟困難，需要幫助刺激當地投資的時候成立。據愛爾蘭廣播電視指出，多數申請者來自中國。

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黃金簽證於2012年推出，讓合資格人士用創造就業機會換取當地居留權。申請人私人資產需有最少200萬歐元（約1,682萬港元），並在最少3年內於當地投資100萬歐元（約841萬港元）。

申請人亦可選擇提供50萬歐元（約420.5萬港元）作為部分投資基金，或投資40萬歐元（約336.4萬港元）於有利愛爾蘭公眾利益的藝術﹑體育﹑健康﹑文化或教育項目。

同年成立的初創企業家計劃（Start-up Entrepreneur Programme）將繼續運作。

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責任編輯：吳漢培