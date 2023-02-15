▲ 【新股IPO】羅兵咸永道料TMT新股市場下半年回暖 18C可推動更多AI元宇宙等初創上市

羅兵咸永道全球科技、媒體及通訊行業主管合夥人周偉然預期，隨地緣政治緩和，中概股審計結果明朗，人民幣櫃檯推出等因素驅動下，將有更多具代表性科技、媒體及通訊（TMT）上市及回流，對整體集資額有所提升，但上半年仍需「熱身」，下半年才回暖，全年看法較2022年樂觀。

周偉然認為，允許特專科技公司制度（18C）推出後，可帶動ChatGPT、元宇宙、新能源、VR/VR等多個初創企業上市，已有部分具創新性及未達現有上市條件的企業冀18C制度推出。

羅兵咸永道中國審計業務合夥人陳建孝蔡智峰補充，利率預期見頂下，資金將回流資本市場，TMT新股亦受資金追捧。

ChatGPT市場尚未成熟

羅兵咸永道中國對元宇宙「看高一線」，認為板塊涉及軟硬件、AI、區塊鏈、VR眼鏡製造商等多個範疇，但行業仍需時發展，短期未見有大量公司上市。ChatGPT方面，該行認為市場尚未成熟，AI應用仍須釐清相關法律責任，如交易及投訴方面的法規。

去年下半年TMT新股集資111億人幣

羅兵咸永道中國指，去年下半年香港及海外市場共有27家TMT新股上市，集資額約111億元（人民幣，下同），平均融資額約4億元，涉6家中概股以第二上市形式回流，包括塗鴉智能 （02391） ，金融壹帳通 （06638） ，騰訊音樂 （01698） ，360數科 （02350） ，Boss直聘 （02076） ，金山雲 （03896） ，4家為介紹形式。

撇除騰訊音樂，26家新股上市前財年平均收入為17.27億元，2家收入逾50億元，12家介乎10億至50億元，13家少於10億元；平均淨虧損5.22億元，10家為淨虧損，13家淨利潤少於1億元，3家淨利潤介乎1至5億元，1家淨利潤高於5億元。

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記者：宋佩恩

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