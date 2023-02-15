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【直播帶貨】Instagram直播購物功能將「壽終正寢」　3月起暫停服務

科技 15:00 2023/02/15

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Instagram將會暫停直播購物功能，3月起不再容許創作者在直播中標註商品。

直播帶貨風潮最近吹到美國，各大科企紛紛研發相關技術搶佔市場一席位。但科技巨頭Meta卻選擇「唱反調」，宣布旗下社交平台Instagram將會暫停直播購物功能，3月起不再容許創作者在直播中標註商品。

【人工智能】Facebook擬整合跨平台工具　藉AI改善內容推薦算法

【網購商機】浸大調查：Z世代傾向用社交媒體購物　消費者最重視咩電商服務準則？

據外媒TechCrunch報道，Meta宣布將暫停Instagram上的直播購物業務，由今年3月16日開始，Instagram用戶將無法再於直播期間標記產品。惟Meta強調，功能結束後，企業仍可在Instagram上開設和經營商店，只是不能再直接標註產品。

另外，Meta也提到，將會更聚焦於廣告業務，商家可在「Stories」、「Feed」或「Reels」繼續推銷貨品，消費者也可更容易地購買產品。

【網絡監管】Meta加強FB及IG廣告限制　禁止按性別向青少年投放廣告

責任編輯：曾曉汶

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
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