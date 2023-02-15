【直播帶貨】Instagram直播購物功能將「壽終正寢」　3月起暫停服務

▲ Instagram將會暫停直播購物功能，3月起不再容許創作者在直播中標註商品。

直播帶貨風潮最近吹到美國，各大科企紛紛研發相關技術搶佔市場一席位。但科技巨頭Meta卻選擇「唱反調」，宣布旗下社交平台Instagram將會暫停直播購物功能，3月起不再容許創作者在直播中標註商品。

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據外媒TechCrunch報道，Meta宣布將暫停Instagram上的直播購物業務，由今年3月16日開始，Instagram用戶將無法再於直播期間標記產品。惟Meta強調，功能結束後，企業仍可在Instagram上開設和經營商店，只是不能再直接標註產品。

另外，Meta也提到，將會更聚焦於廣告業務，商家可在「Stories」、「Feed」或「Reels」繼續推銷貨品，消費者也可更容易地購買產品。

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責任編輯：曾曉汶

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