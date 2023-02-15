Waitrose多款商品大減價兩成 通脹下為增競爭力

英國超市Waitrose宣布旗下300多款必需商品減價，多款商品減幅達兩成或以上，減價幅度多達33.3%。據悉，Waitrose希望擺脫貴價高檔超市形象，在生活成本危機下提升競爭力。

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減價商品包括火腿、芝士、香腸，本地甘筍、公平貿易茶等，有近四分一商品的減價幅度起碼達到兩成。

Waitrose自家品牌Essential Waitrose近三分之一的商品，價格平均下調14%。

價格下調幅度最大的商品為英國烤火腿片（80克），減價0.5英鎊至1英鎊（約9.5港元）。

Waitrose執行董事貝利（James Bailey）指，公司明白在生活成本危機下，物有所值對民眾的重要性為前所未有地高。

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路透社引述按月行業數據指，Waitrose上月於英國雜貨市場的份額為4.7%，較去年同期下跌0.4個百分點，表現明顯落後於Tesco、Sainsbury's、 Aldi和Lidl等對手。

追蹤物價網站The Grocer的每周定價數據也顯示，Waitrose是英國主要雜貨店售賣一籃子商品當中，售價最貴的店舖。

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責任編輯：鄭錦玲