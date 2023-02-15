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【土耳其地震】俄烏球員被迫同住酒店 爆衝突傳有人骨折（有片）

環球社會熱點 13:04 2023/02/15

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土耳其上周爆發大地震後，一支俄羅斯球會與另一隊烏克蘭球會因災悄被迫同住在同一間酒店。有指雙方球員近日爆發衝突，甚至有俄羅斯球員被打到骨折。

【土耳其地震】再傳喜訊 77歲婆婆受困212小時獲救 【下一頁】

外國媒體報稱，大地震後俄羅斯球會Shinnik Yaroslavl與烏克蘭球會FC Minaj因災情，被迫下榻在當地Royal Seginus酒店內。據報，Shinnik Yaroslavl被指周一（13日）不禮貌對待酒店人員，FC Minaj球員上前阻止時爆發衝突。

有指俄方球會有球員當時疑似醉酒，而且態度惡劣，拒絕向受刁難的酒店人員道歉。據悉事件觸發一名FC Minaj球員不滿，雙方繼而爆發打鬥。網上流傳片段可見，雙方在走廊對峙。

俄國媒體報稱，多達4名Shinnik Yaroslavl球員因衝突可能有骨折。當地警方接報後介入處理，救護車亦到場把傷員送院。

美報告指俄軍拐走最少6000烏童 安排強制領養及軍事訓練 【下一頁】

FC Minaj周二（14日）發聲明確認曾發生衝突，強調是俄方球員責任。聲明指事件由俄國球會球員對酒店人員可恥行為引起，涉事者更用言辭挑釁FC Minaj，導致最終釀成衝突。

聲明亦駁斥俄國媒體報道，強調衝突發生在俄國球會居住的樓層，FC Minaj亦會強迫俄方球員唱烏克蘭國歌。

衝突過後，FC Minaj指球員已回房，但Shinnik Yaroslavl內部卻持續打鬥。聲明稱勸阻後來衝突的人士被指控是支持烏克蘭，最終驚動當地警方介入平息事件。FC Minaj球員翌日亦照常舉行訓練。

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責任編輯：吳漢培

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