▲ 【國泰293】受惠「報復式外遊」 國泰航空1月載客破百萬人次、按年增40倍

國泰航空 （00293） 今天公布2023年1月客貨運量數據，國泰航空上月載客達103萬人次，按年大增逾40倍，客運運載率達86.8%，較去年同期高46.4百分點。國泰航空形容，數據持續正面反映公司積極重建及恢復香港國際航空樞紐的航班網絡。

國泰航空新任顧客及商務總裁劉凱詩表示，國泰航空在 2023年有好開始，單月載客人數突破 100 萬人次，是自疫情爆發以來的首次，上月日均每日接載逾 33,000 人次，較去年12月的26,000人次有所增加，而客運運力則較上月增加了 18%。

貨運方面，國泰航空於1月份運載9.5萬公噸貨物，較去年同月增加28.1 %，國泰補充，去年同期長途載貨航班曾因要應付更嚴謹的檢疫措施而需暫停運作7天。若以運載率計，1月表現按年下跌14.4百分點至62.2%。

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