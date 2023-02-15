▲ 【可時續投資】富達：亞洲企業的ESG披露較美國更多 去年進行ESG議題討論的企業數目大增2.5倍

隨全球對低碳議題愈趨關注，各地產生不同的ESG標準。富達國際可持續投資策略主管Gabriel Wilson-Otto表示，不同市場對ESG價值看法均有不同，故難以比較不同地域的ESG法規，他亦不同意亞洲在發展ESG的步伐遲緩，因亞洲在不少企業披露細則上，較美國更成熟，披露的資訊反而更多。

市場關注漂綠（green washing）行為，他認為，不同投資者對於綠色（green）的定義或有異，但要判斷一隻ESG基金是否存在「漂綠」，則可透過看其投資標的，是否符合基金的名稱或投資準則。

富達去年在董事會會議投下反對票的比例增至45%

生物多樣性近年愈益受重視，富達國際可持續投資總監Paul Milon指，富達會與企業將生物多樣性放在影響力策略上，同時就有關議題進行討論及培訓，讓更多人了解生物多樣性的重要。

他透露，富達去年與1548家企業就ESG議題進行討論，按年增加1113家或2.5倍，與ESG議題相關的會議總數達2118個，按年增加1464個，當中33%討論位於亞太區。

Paul Milon續稱，富達積極透過股東影響力，推動企業在ESG上更進一步，去年在上市公司董事會會議上投下反對票的比例按年增加7個百分點至45%，主要由於不滿企業在氣候變化議題的做法，以及希望促使董事會的性別更多元化。

他預期，ESG將繼續是亞洲投資者的首要關注議題之一，相信區內ESG監管會增加，繼而推動亞洲ESG標準，同時加深市場對可持續投資影響力的了解。

低碳趨勢下，不少傳統高碳行業被投資者嫌棄，富達國際可持續投資總監鄧業煒表示，以BHP為例，富達會與談及轉型至清潔能源的策略，同時視察其對待員工的行為，並協助其達至減碳的目標。

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

相關文章：【可持續發展】標普：今年綠色、社會及可持續相關債券發行 料恢復到9000億至1萬億美元水平

相關文章：【ESG】瑞銀料至2031年中國綠色金融規模將達70萬億元人幣

編輯：陳韻妍