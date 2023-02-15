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【AI應用】BuzzFeed引入AI生成內容　首個測試項目登場

科技 12:09 2023/02/15

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BuzzFeed首個AI測試項目終正式登場。

人工智能（AI）能力愈趨強大，近日甚至已逐漸滲透到新聞編輯。美國網絡媒體BuzzFeed本月初宣布將在編採、營運工作之中會引進AI文字生成科技。而在昨（14日），BuzzFeed首個AI測試項目終正式登場。

【AI搵答案】不法分子曾利用ChatGPT　製作釣魚郵件內容

【AI性騷擾人類】歐盟規管將更嚴格？　意大利禁聊天機械人Replika收集資料

據外媒Engadget報道，BuzzFeed正式引入AI技術的測試項目「quizzes」。BuzzFeed編輯部高級副總裁Jess Probus解釋，quizzes過往會提供多項選擇題，有既定選項供用戶選擇。但AI版本就容許讀者輸入單詞或短句，從而生成更個性化的結果。

Probus透露，盼能透過新技術，令內容變得更有互動性，從而帶來更多的廣告和付費訂閱收入，賺取更多利潤。至於被問及AI取代人力的問題，Probus就強調AI只能是協助，不能取代人類，「AI寫的文章其實依然錯漏百出。」Probus補充，AI生成的文章在未被編輯確認前，不會公開發布。而且BuzzFeed主要編寫娛樂內容，並非嚴肅新聞，AI只是協助提升創意力。

事實上，BuzzFeed行政總裁Jonah Peretti日前在內部文件中也提及，由AI生成的內容將會成為該企今年核心業務的一部分。

【ChatGPT AI戰】Microsoft AI搜尋引擎挑戰Google地位　將顛覆廣告業務收入

責任編輯：曾曉汶

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
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