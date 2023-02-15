【土耳其地震】再傳喜訊 77歲婆婆受困212小時獲救

土耳其災區一名77歲老婦，於災區受困212小時後成功獲救。土耳其與敘利亞地震發生已超過一周後，死亡數字已突破4萬人，聯合國指即將會結束救援階段。

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當地周二（14日）較晚時段，救援人員於土耳其東南部阿德亞曼（Adiyaman）的廢墟中，救出一名77歲老婦Fatma Gungor，當時距離地震首次發生已有212小時。

當地媒體引述救援人員指，他們本來幾乎已放棄救援，對老婦獲救一事感到非常興奮和感恩。

英媒《衛報》指，土耳其與敘利亞周二（14日）合共再有7人獲救。包括三名分別為18歲、17歲和21歲的年輕男子。

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不過當地零下氣溫大幅降低受困者的生存機會，部分隊伍正逐步停止搜救行動。位處災區之一﹑敘利亞城市阿勒頗（Aleppo）的聯合國援助負責人格里菲斯（Martin Griffiths）表示，搜救工作進入尾聲，下階段將關注避難所﹑食物及教育問題。

災區情況仍十分嚴峻，僅在土耳其已料有百萬人居住帳篷和臨時庇護所，同時最少有8萬人要住院。敘利亞更可能有多達500萬人流離失所。

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責任編輯：鄭錦玲