▲ 【泰國旅遊】泰國自6月起向所有海外旅客徵收35至69元入境稅 料今年可為政府帶來9億元額外收入

泰國政府通過，自6月起向所有海外旅客徵收入境稅，其中，乘坐飛機入境的旅客，每人須繳付300元泰銖（約69港元），由陸路及海路入境則要付150泰銖（約34.5元）。

航空公司代為收取費用

乘坐飛機入境的旅客，泰國政府將透過航空公司，在出售機票時收取費用。至於從陸路入境的安排，則有待進一步公布。

泰國政府預期，入境稅今年將為當局帶來約39億泰銖（約9億港元）的額外收入，部分會用於為海外旅客提供醫療和意外保險，部分則用作資助發展旅遊景點等用途。

市場預計，今年到訪泰國的海外旅客高達3000萬人，遠高於去年的1120萬人。

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編輯：陳韻妍