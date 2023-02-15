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【特許金融分析師】CFA協會推新版本投資基礎證書　「三折投考」獲哪些認證？

Hot Talk 11:29 2023/02/15

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【特許金融分析師】CFA協會推新版本投資基礎證書　「三折投考」獲哪些認證？

特許金融分析師（CFA）為投資界較看重的金融投資專業資格之一，要取得資格必須通過3個等級考試，但自疫情以來投考人數和成功率都有明顯回落。CFA協會最新公布，推出新版本的「CFA協會投資基礎證書（Investment Foundations Certificate）」證書級線上課程，讓考生明確了解全球投資行業的運作方式，吸引未必需要高規格投資專業認證的金融業界相關人士參與。

協會表示，該課程的內容針對與投資團隊一起工作的非投資專業人員，例如市場推廣、傳訊、銷售、人力資源、資訊科技、法律和合規方面等專業範疇，涵蓋投資基礎概念，有助考生更有效地了解投資行業、作出批判思考及提出正確的問題。

須60至90小時學習  收費300美元

與CFA每級考試約須300小時準備時間不同，CFA協會指出，新版的投資基礎證書將通過60至90小時的線上學習。另外，課程收費350美元，較CFA現時每級考試的正價收費1200美元低7成，考生仍須通過評核才能獲得基礎證書。

協會表示，該基礎課程的目標是令考生能了解基本的投資行業概念，包括其目的、結構、關鍵職能、角色和責任、常用詞彙、投資類型、道德考慮和金融監管等，課程六大主題包括：行業概覽和結構、市場的類型與運作、投資工具、投資輸入因素與分析工具、為客戶需求服務、為社會利益服務。

另外，CFA協會會提供有關去中心化金融、金融科技、ESG投資以及多樣性、公平和共融實踐等新興領域的研究、政策和標準。

協會補充，投資基礎證書最初於2013年以朗知金融證書（Claritas）為名推出，在2016年更名為「投資基礎證書」，至今全球約有46,000人成功完成該課程，而安盛投資管理、美世咨詢（Mercer）、MSCI、道富環球投資管理、瑞銀資產管理、和法國巴黎銀行資產管理都有為員工提供投資基礎證書學習材料。

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